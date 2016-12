Paperaggio e i cartelli dei Ricchiscalchi!

Testi di Roberto Gagnor, disegni di Stefano Zanchi

Topolino 3176 ottobre 2016

In quest'episodio de "La storia dell'Arte di Topolino" Roberto Gagnor si cimenta con un compito decisamente difficile: raccontare, attraverso la consueta ironia e comicità delle parodie Disney, la vita e lo stile di un grande artista come Caravaggio, famoso per la sua grande abilità pittorica ma anche per una vita maledetta.

La pittura di Michelangelo Merisi (da Caravaggio, da cui il nome con cui e' divenuto famoso) è assolutamente innovativa all'inizio del 1600, caratterizzata da un fortissimo realismo e dalla capacità di far trasudare dalle sue tele drammaticità e pathos. Gli stessi concitati sentimenti che pervaderanno tutta la vita del pittore lombardo, costretto, a causa del suo carattere irascibile e ad una terribile condanna che gravava sul suo capo, a fuggire disperato in varie zone della nostra penisola, fino a una tragica fine sulle spiagge di Porto Ercole, dove troverà la morte a causa della febre malarica.

Tralasciando gli aspetti più cruenti della biografia di Caravaggio, su cui invece molti altri si sono soffermati in romanzi, film o rappresentazioni teatrali, Roberto Gagnor riesce a dedicarsi con grande attenzione alle scelte stilistiche e al caratteraccio del pittore. Leggendo la storia ci divertiamo così a scoprire come naquero quelle scelte compositive, quella luce tagliente, quei colori contrastanti e addirittura da quali fortuite occasioni ebbero spunto le espressioni ritratte in famosi quadri come "Il bacco", "Testa di Medusa" o "Ragazzo morso da un ramarro". La storia, ben scritta e strutturata, permette alla lettura di scivolare veloce nell'avventura, ma è anche ricchissima di citazioni e riferimenti all'epoca del Barocco che stava nascendo in quegli anni. Ottimo anche il lavoro di Stefano Zanchi che con i suoi splendidi disegni, riesce a trasformare nel linguaggio dei paperi le celebri espressioni dei quadri di questo famosissimo artista, mantenendone (in chiave umoristica ovviamente) la stessa espressività. Il disegnatore cura con molta attenzione costumi ed ambientazioni riportandoci in quegli anni di traformazioni, contrasti ma grande amore per l'Arte. Non raccontiamo di piu' per non rovinarvi il piacere della lettura.

Copyright delle immagini Disney - Panini.

Galleria immagini