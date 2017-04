Giovanni dalle bande nere

Testi Marco Rastrelli, disegni Lorenzo Nuti

Kleiner Flug ottobre 2016, Firenze

48 pagine, 12,00 euro

Quella dei Medici è stata una delle famiglie più importanti del ‘400 per lo sviluppo storico, economico ed artistico di quel secolo, ed in assoluto per l’evoluzione del nostro paese nei secoli successivi. Grandi banchieri, i Medici hanno prestato i loro servigi ai più facoltosi personaggi a loro contemporanei, più importanti dell’Italia e dell’Europa, fino a divenire i banchieri del Papa. Hanno fortemente influenzato con il loro potere la politica e le sorti della signoria fiorentina. Sono stati i fautori principali del rinnovamento culturale ed artistico del Rinascimento, che ha visto in Firenze la sua culla per poi propagarsi velocemente in tutto l’occidente. Autori come Donatello, Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello, Michelangelo e i principali geni dell’arte del ‘400 e del ‘500 hanno creato i loro capolavori grazie al volere dei membri di questa famiglia. La dinastia ha inizio con Giovanni de Medici che da il via alla scalata economica di questa potenza. Continua con Cosimo il Vecchio che, grazie ad abili e scaltre doti strategiche e politiche, consolida la struttura e il potere dei Medici. Grande appassionato di arte è grazie a lui che iniziano i lavori della cupola di Santa Maria del Fiore e prende forma la collezione di opere classiche che caratterizzerà poi il “Giardino dei medici” fonte d’ispirazione per moltissimi intellettuali. A lui segue Piero e quindi Lorenzo il Magnifico, principale fautore della poetica del neo-platonismo che caratterizzerà il cuore umanistico del Rinascimento. Con l’aumentare della sua potenza, la casata si ramifica, grazie anche ad abili matrimoni che consolidano e mantengono il potere dei Medici nei vari stati italici, con rami maggiori e rami minori. Ad uno di questi ultimi appartiene Giovanni di Giovanni de Medici, ricordato più comunemente come “Giovanni dalle bande nere”, famoso soprattutto per le sue imprese militari e i suoi atti di eroismo. Viene ricordato con questo nome perché fece segnare a lutto le bande dei suoi militari quando morì Papa Leone X (della famiglia Medici).

La casa editrice Kleiner Flug, intenta da tempo nella meritoria opera di ricordare i più illustri personaggi che con le loro opere artistiche, letterarie o storiche, hanno reso celebre la città di Firenze in tutto il mondo, ha dedicato una pubblicazione proprio a Giovanni dalle Bande nere. Marco Rastrelli, realizzatore dei testi, imposta la narrazione partendo dal fondo, ovvero dall’episodio per cui Giovanni di Giovanni de’ Medici verrà ricordato con quello strano soprannome. In realtà l’episodio non viene citato ne descritto. Si parte dal momento in cui il protagonista viene svegliato dalle campane che suonano a morto per annunciare la dipartita del Papa Leone X, suo protettore. Da qui si sviluppano nella trama della sceneggiatura, una serie di ricordi incastrati fra loro non necessariamente in ordine cronologico ma piuttosto secondo una struttura narrativa particolare scelta dallo sceneggiatore per descrivere il carattere e l’animo di questo personaggio storico. Frammenti di storia e di sentimenti si mescolano nel flusso narrativo rendendo il racconto a fumetti avvincente e per nulla didascalico, rischio in cui è facile cadere quando si realizzano opere di questo tipo.

Ai disegni un bravissimo Lorenzo Nuti che sfodera un tratto decisamente personale, ispirato in parte a Sergio Toppi per la suddivisione della tavola e la ricerca grafica, in parte al segno più dinamico e coinvolgente di Frank Miller. Ciò che ne risulta è uno stile assolutamente personale, fortemente plastico e narrativo, che ben si sposa con l’intento dello scrittore. Anche i colori, a volte lievi altre volte decisi a sottolineare scene drammatiche, non sono affatto banali, ma si integrano perfettamente con il segno grafico dell’autore fondendosi in maniera pittorica nella vignetta.

