Gommo: Percloroetilene

di Alberto Lavoradori

Il sistema Egeos 510 è costituito da ventuno continenti separati da un oceano ad anello chiamato Griglia Blu. Nell’oceano i continenti distano tra loro in media un milione di miglia marine. Nel sistema Egeos 510 la Federazione Nautica Mercantile gestisce i collegamenti tra i conti-nenti in regime di monopolio assoluto.La Griglia Blu é disseminata d’aree inesplorate: le Downlands. Queste terre, considerate non sfruttabili dal punto di vista economico, sono ignorate dalla Federazione Nautica Mercantile.Gommo pilotava un Cargo (model-wal-nut). Prima di naufragare lavorava per la Federazione Nautica Mercantile, solcando le rotte tra i continenti G, H e I. Il suo Cargo è stato travolto e dis-trutto da una tempesta Random. Gommo vaga in una non precisata Downland, affiancato da Snail, l’estensione organica della sua tuta.

