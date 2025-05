Ultimi articoli

Chi si occupa professionalmente di dare forma a opere creative dovrebbe cautelare con molta attenzione i suoi diritti d’autore, cosa che spesso i fumettisti non fanno. Un testo fondamentale per approfondire il tema del diritto d'autore è “Il capitalismo della creatività” di David Bellos e Alexandre Montagu (edito in Italia da Marsilio editori). Non si tratta di un saggio per esperti di legge, fiscale e burocratico, piuttosto di un’attenta e interessante riflessione sul mondo occidentale, che offre inediti spunti, idee, suggerimenti per osservare il mondo che ci circonda con un occhio più critico.