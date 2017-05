Disegnare Luma il pescatore Come disegnare Luma il pescatore in un video che vi guida all'impostazione del personaggio a matita e al successivo ripasso a china. Guarda il video.

Gommo: Percloroetilene di Alberto Lavoradori Il sistema Egeos 510 è costituito da ventuno continenti separati da un oceano ad anello chiamato Griglia Blu. Nell'oceano i continenti distano tra loro in media un milione di miglia marine. Nel sistema Egeos 510 la Federazione Nautica Mercantile gestisce i collegamenti tra i conti-nenti in regime di monopolio assoluto.La Griglia Blu é disseminata d'aree inesplorate: le Downlands. Queste terre, considerate non sfruttabili dal punto di vista economico, sono ignorate dalla Federazione Nautica Mercantile.Gommo pilotava un Cargo (model-wal-nut). Prima di naufragare lavorava per la Federazione Nautica Mercantile, solcando le rotte tra i continenti G, H e I. Il suo Cargo è stato travolto e dis-trutto da una tempesta Random. Gommo vaga in una non precisata Downland, affiancato da Snail, l'estensione organica della sua tuta.

Giovanni dalle bande nere Testi Marco Rastrelli, disegni Lorenzo Nuti Kleiner Flug ottobre 2016, Firenze 48 pagine, 12,00 euro Quella dei Medici è stata una delle famiglie più importanti del '400 per lo sviluppo storico, economico ed artistico di quel secolo, ed in assoluto per l'evoluzione del nostro paese nei secoli successivi. Grandi banchieri, i Medici hanno prestato i loro servigi ai più facoltosi personaggi a loro contemporanei, più importanti dell'Italia e dell'Europa, fino a divenire i banchieri del Papa. Hanno fortemente influenzato con il loro potere la politica e le sorti della signoria fiorentina. Sono stati i fautori principali del rinnovamento culturale ed artistico del Rinascimento, che ha visto in Firenze la sua culla per poi propagarsi velocemente in tutto l'occidente. Autori come Donatello, Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello, Michelangelo e i principali geni dell'arte del '400 e del '500 hanno creato i loro capolavori grazie al volere dei membri di questa famiglia. La dinastia ha inizio con Giovanni de Medici che da il via alla scalata economica di questa potenza. Continua con Cosimo il Vecchio che, grazie ad abili e scaltre doti strategiche e politiche, consolida la struttura e il potere dei Medici. Grande appassionato di arte è grazie a lui che iniziano i lavori della cupola di Santa Maria del Fiore e prende forma la collezione di opere classiche che caratterizzerà poi il "Giardino dei medici" fonte d'ispirazione per moltissimi intellettuali. A lui segue Piero e quindi Lorenzo il Magnifico, principale fautore della poetica del neo-platonismo che caratterizzerà il cuore umanistico del Rinascimento. Con l'aumentare della sua potenza, la casata si ramifica, grazie anche ad abili matrimoni che consolidano e mantengono il potere dei Medici nei vari stati italici, con rami maggiori e rami minori. Ad uno di questi ultimi appartiene Giovanni di Giovanni de Medici, ricordato più comunemente come "Giovanni dalle bande nere", famoso soprattutto per le sue imprese militari e i suoi atti di eroismo. Viene ricordato con questo nome perché fece segnare a lutto le bande dei suoi militari quando morì Papa Leone X (della famiglia Medici).

The Passenger Soggetto e sceneggiatura: Carlo Carlei - Adattamento: Marco Rizzo - Disegni: Lelio Bonaccorso Quanti scrittori e quanti registri hanno immaginato nelle loro avventure, un tranquillo passeggero raccolto come autostoppista durante un viaggio troppo noioso, che si trasforma improvvisamente in una terribile minaccia: un serial killer psicopatico che improvvisamente incomincia a tormentare la candida famigliola che ha avuto la malaugurata idea di accoglierlo sull' auto; un mostro devastante trasformatosi improvvisamente sul sedile posteriore dell'automezzo su cui era stato caricato, sembrando un innocuo ed innocente poveraccio; due astronauti che si risvegliano troppo presto dalla loro ibernazione, durante un lungo ed interminabile viaggio interstellare, per scoprire che la loro nave, la Starship Avalon, che trasporta migliaia di coloni verso il nuovo mondo Homestead, ha improvvisamente dei gravi problemi a bordo ("Passengers" di Marten Tyldum, 2017); un angelo terrificante venuto su questa terra per impedire la fine del mondo e molti, molti altri sarebbero i racconti e le pellicole che si potrebbero citare su questo argomento.

Van Gogh ipotesi di un delitto Armando Brignolo e Gino Vercelli Daniela Piazza Editore, Torino, 2016 ISBN 978-88-7889-285-9 190 pagine, formato 21x30 cm, brossurato, prezzo di copertina 23,00 euro La storia e la pittura di Van Gogh hanno da sempre affascinato il pubblico e la narrativa. Sono moltissimi gli esempi di sceneggiati, romanzi, film, fumetti che si sono misurati nel raccontare la vita di questo artista che ha tentato a tutti i costi di cambiare l'arte e il mondo in cui viveva, pagandone le conseguenze a caro prezzo.

Video consigliati Per allenare la vostra capacità di disegno attraverso l'esempio di alcuni professionisti del fumetto internazionale. Tecnica di disegno e ripasso a china François Schuiten realizza il poster della mostra Machines à dessiner al Musée des Arts et Métiersed. Riprese di Vladimir Peeters. Come si realizza una pagina di fumetto Peeters e Schuiten alla realizzazione di una tavola di fumetto. Dalla sceneggiatura allo storyboard. Dal layout della tavola fino al colore e al ripasso a china. Tecnica di inchiostrazione Come inchiostra una tavola di Drago nero il disegnatore Walter Trono. Tecnica di colorazione Marco Feo disegna e colora il suo persoanggio Gatto Bug. Le interviste dello Sciacallo Elettronico Fumetti a Novara - ottava edizione - settembre 2015 Emanuele Boccanfuso Come disegnare Nathan Never Le interviste dello Sciacallo Elettronico Fumetti a Novara - ottava edizione - settembre 2015 Alessandro Gottardo Il mondo dei paperi Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2007 Simone Bianchi Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2007 Alfredo Castelli Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2008 Gianfranco Manfredi Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2008 Gary Frank Le interviste dello Sciacallo Elettronico Vercelli - Il Festival del fumetto - ottobre 2007 Daniele Statella Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2007 Tito Faraci Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2008 Diego Cajelli e Davide Ferrario Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2007 Marcello Jori Le interviste dello Sciacallo Elettronico Lucca Comics and Games 2008 Padre Riccardo Giancon, direttore de Il messaggero dei ragazzi Le interviste dello Sciacallo Elettronico Il bene in piazza - Novara ottobre 2016 Marco Feo

Essere Sherlock Holmes Lo Sciacallo Elettronico in occasione della manifestazione Lucca Comics and Games, quest'anno presenterà presso il suo stand nel padiglione Lucca Junior, una nuova avventura che unisce in se le potenzialità narrative del fumetto con quelle coinvolgenti ed affascinanti dell'immersione in un mondo virtuale e tridimensionale. La storia si chiama "Essere Sherlock Holmes" ed è dedicata al celebre detective creato da sir Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo. Bambini, ragazzi e tutti i visitatori potranno liberamente sperimentare allo stand dello Sciacallo Elettronico la realtà virtuale, indossando lo speciale visore che permetterà loro di immergersi nelle ricostruzioni tridimensionali della casa del celebre investigatore, per cercare la soluzione di un nuovo ed intrigante mistero. La storia sarà poi scaricabile gratuitamente dal sito internet dello Sciacallo Elettronico per essere "vissuta" attraverso PC o smartphone. Lo Sciacallo Elettronico, si è da un paio di anni dedicato alla ricerca nel campo della realtà virtuale, collaborando con importanti realtà dell'entertainment. Con questa avventura presenta un prodotto assolutamente innovativo e di sua completa creazione, sempre attendo allo sviluppo di nuove forme dell'immaginario narrativo. Per provare il prodotto vai all'indirizzo http://www.art-tech.it/essere_sherlock_site/

Paperaggio e i cartelli dei Ricchiscalchi! Testi di Roberto Gagnor, disegni di Stefano Zanchi Topolino 3176 ottobre 2016 In quest'episodio de "La storia dell'Arte di Topolino" Roberto Gagnor si cimenta con un compito decisamente difficile: raccontare, attraverso la consueta ironia e comicità delle parodie Disney, la vita e lo stile di un grande artista come Caravaggio, famoso per la sua grande abilità pittorica ma anche per una vita maledetta.

#FumetterniXAmatrice: al via le aste di beneficenza Gli amici non si tirano mai indietro. Si mettono in gioco e, se ci dovesse essere bisogno, accorrono numerosi. E se il “bisogno” si traduce con “ricostruzione”, gli amici di Fumetterni diventano straordinari. È grazie a moltissimi di questi, ospitati nel corso di diversi anni di edizioni di Narnia Fumetto e Fumetterni, che, presto, anche il nostro piccolo contributo arriverà in soccorso delle zone colpite dal sisma dello scorso 24 Agosto. Sono partite, infatti, le prime aste di beneficenza per la raccolta fondi da devolvere, in toto, ai paesi distrutti dal terremoto. Altre ne partiranno nei prossimi giorni, dato che molti altri autori si sono uniti a questo progetto. Sono opere straordinarie, quelle che potranno essere acquistate all’asta su eBay. Tutte realizzate per l’occasione e, quindi, straordinariamente uniche. Qualche nome degli amici? Tanto per iniziare possiamo partire da Dave Gibbons, scorrere fino a Carmine Di Giandomenico, passare per Stefano Antonucci, Manuel Bracchi e Francesco Biagini, andare ancora avanti con Stefano Casini, Manthomex, Giuseppe De Luca. In più, anche un’edizione variant, di solo 500 copie, de “Il Cavaliere Oscuro III-razza suprema 1”. E questo è solo il primo round. Ovviamente, le grandi imprese hanno bisogno di sostenitori. E allora come non ringraziare GLS, che coprirà parte dei costi di spedizione, Manicomix e Lorenzo Cardellini, che hanno finanziato gli imballaggi, lo stesso eBay, che non ha chiesto i costi di commissioni, il CLT, nostro inestimabile compagno di avventura, che ha contribuito alla beneficenza, lo staff di Fumetterni e la libraria del fumetto Antani Comics, che coprirà tutti i costi restanti. Ma il grazie anticipato va a tutti gli appassionati che parteciperanno, come sempre numerosi, alle nostre aste e ci aiuteranno in questa piccola, grande, impresa. Qui il link della pagina eBay dove sarà possibile seguire il procedere delle aste: http://www.ebay.it/sch/fumetterni/m.html?item=331978809879&viewitem&rt=nc&_trksid=p4340.l2562

Selezione Artificiale E’ online da sabato 20 agosto “Selezione Artificiale”, un cortometraggio interamente “made in Italy”, che miscela fantascienza e denuncia sociale. La storia ha per protagonisti Leonardo e Sofia, interpretati rispettivamente da Massimo Poggio (volto noto nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale italiano) e Daniela Tusa (attrice e insegnante di recitazione presso la scuola de "I Pochi" di Alessandria), le cui vite vengono sconvolte da due avvenimenti improvvisi e contemporanei: lui è stato licenziato, lei è rimasta incinta. Una coincidenza che, in un mondo in cui avere una sicurezza economica è tutto, pone la coppia di fronte alla scelta più difficile della loro vita. Prodotto dalla Symbols Pictures Entertainment, il film, girato ad Alessandria con il patrocinio del Comune, si presenta come una riflessione distopica sul tema della genitorialità e della lotta per esistere che comincia ancora prima di nascere. Regista è Fabio Fossati (anche titolare della Casa di produzione), su sceneggiatura di Giovanni Gualdoni (editor presso la Sergio Bonelli Editore e autore di Dylan Dog, Nathan Never e Martin Mystère). Co-produttore e aiuto regista è Daniele Lince, mentre le musiche - originali - sono del compositore Mirko Barbesino. Il corto è visibile su Vimeo: https://vimeo.com/179548412

Fumetterni 2016: Beneficenza per il Terremoto Quando la terra ha tremato l'altra notte, anche noi abbiamo avuto paura. Qui a Terni, il terremoto è stato fortissimo, ma per fortuna non abbiamo avuto danni, cosa che invece non è successo a chi si trovava più vicino di noi al sisma. In questi due giorni, ci ha colpito, quasi sopraffatto, l'affetto di amici, colleghi ed appassionati: mail, sms, telefonate. Tutti volevano sapere come se stessimo e se fossimo stati coinvolti. A tutti abbiamo detto la stessa cosa: ce la siamo vista brutta, ma non è toccato a noi. A noi no. Ed è per questo che, oltre a solidarizzare con i nostri "vicini", colpiti duro dal sisma, vogliamo fare qualcosa di concreto, anche se piccolo.