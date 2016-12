Essere Sherlock Holmes

Lo Sciacallo Elettronico in occasione della manifestazione Lucca Comics and Games, quest'anno presenterà presso il suo stand nel padiglione Lucca Junior, una nuova avventura che unisce in se le potenzialità narrative del fumetto con quelle coinvolgenti ed affascinanti dell'immersione in un mondo virtuale e tridimensionale. La storia si chiama "Essere Sherlock Holmes" ed è dedicata al celebre detective creato da sir Arthur Conan Doyle alla fine del XIX secolo. Bambini, ragazzi e tutti i visitatori potranno liberamente sperimentare allo stand dello Sciacallo Elettronico la realtà virtuale, indossando lo speciale visore che permetterà loro di immergersi nelle ricostruzioni tridimensionali della casa del celebre investigatore, per cercare la soluzione di un nuovo ed intrigante mistero. La storia sarà poi scaricabile gratuitamente dal sito internet dello Sciacallo Elettronico per essere "vissuta" attraverso PC o smartphone.

Lo Sciacallo Elettronico, si è da un paio di anni dedicato alla ricerca nel campo della realtà virtuale, collaborando con importanti realtà dell'entertainment. Con questa avventura presenta un prodotto assolutamente innovativo e di sua completa creazione, sempre attendo allo sviluppo di nuove forme dell'immaginario narrativo.

Per provare il prodotto vai all'indirizzo http://www.art-tech.it/essere_sherlock_site/