#FumetterniXAmatrice:

al via le aste di beneficenza

Gli amici non si tirano mai indietro. Si mettono in gioco e, se ci dovesse essere bisogno, accorrono numerosi. E se il “bisogno” si traduce con “ricostruzione”, gli amici di Fumetterni diventano straordinari. È grazie a moltissimi di questi, ospitati nel corso di diversi anni di edizioni di Narnia Fumetto e Fumetterni, che, presto, anche il nostro piccolo contributo arriverà in soccorso delle zone colpite dal sisma dello scorso 24 Agosto.

Sono partite, infatti, le prime aste di beneficenza per la raccolta fondi da devolvere, in toto, ai paesi distrutti dal terremoto. Altre ne partiranno nei prossimi giorni, dato che molti altri autori si sono uniti a questo progetto. Sono opere straordinarie, quelle che potranno essere acquistate all’asta su eBay. Tutte realizzate per l’occasione e, quindi, straordinariamente uniche.

Qualche nome degli amici?

Tanto per iniziare possiamo partire da Dave Gibbons, scorrere fino a Carmine Di Giandomenico, passare per Stefano Antonucci, Manuel Bracchi e Francesco Biagini, andare ancora avanti con Stefano Casini, Manthomex, Giuseppe De Luca. In più, anche un’edizione variant, di solo 500 copie, de “Il Cavaliere Oscuro III-razza suprema 1”.

E questo è solo il primo round.

Ovviamente, le grandi imprese hanno bisogno di sostenitori. E allora come non ringraziare GLS, che coprirà parte dei costi di spedizione, Manicomix e Lorenzo Cardellini, che hanno finanziato gli imballaggi, lo stesso eBay, che non ha chiesto i costi di commissioni, il CLT, nostro inestimabile compagno di avventura, che ha contribuito alla beneficenza, lo staff di Fumetterni e la libraria del fumetto Antani Comics, che coprirà tutti i costi restanti. Ma il grazie anticipato va a tutti gli appassionati che parteciperanno, come sempre numerosi, alle nostre aste e ci aiuteranno in questa piccola, grande, impresa.

Qui il link della pagina eBay dove sarà possibile seguire il procedere delle aste:

http://www.ebay.it/sch/fumetterni/m.html?item=331978809879&viewitem&rt=nc&_trksid=p4340.l2562