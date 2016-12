Selezione Artificiale

E’ online da sabato 20 agosto “Selezione Artificiale”, un cortometraggio interamente “made in Italy”, che miscela fantascienza e denuncia sociale. La storia ha per protagonisti Leonardo e Sofia, interpretati rispettivamente da Massimo Poggio (volto noto nel panorama cinematografico, televisivo e teatrale italiano) e Daniela Tusa (attrice e insegnante di recitazione presso la scuola de "I Pochi" di Alessandria), le cui vite vengono sconvolte da due avvenimenti improvvisi e contemporanei: lui è stato licenziato, lei è rimasta incinta. Una coincidenza che, in un mondo in cui avere una sicurezza economica è tutto, pone la coppia di fronte alla scelta più difficile della loro vita. Prodotto dalla Symbols Pictures Entertainment, il film, girato ad Alessandria con il patrocinio del Comune, si presenta come una riflessione distopica sul tema della genitorialità e della lotta per esistere che comincia ancora prima di nascere. Regista è Fabio Fossati (anche titolare della Casa di produzione), su sceneggiatura di Giovanni Gualdoni (editor presso la Sergio Bonelli Editore e autore di Dylan Dog, Nathan Never e Martin Mystère). Co-produttore e aiuto regista è Daniele Lince, mentre le musiche - originali - sono del compositore Mirko Barbesino. Il corto è visibile su Vimeo: https://vimeo.com/179548412